8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Внутри пещеры

Aртикул 81948D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Внутри пещеры"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Внутри пещеры" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Внутри пещеры" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаАрт природаБолото. ЖуравлиФашист пролетелНад вечным покоемРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)Японский пейзажПейзаж в ШвейцарииФудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Тематика: Пещеры

Сосульки-сталактиты внутри ледяной пещерыСвет в конце тоннеля ледяной пещеры Мер-де-Глас (Франция)Чудесный вид из пещеры на лазурное море (Айя-Напа, Кипр)Видение Ада (Ад)Очень красивый неоновый свет, исходящий от светлячков, в знаменитой пещере Светлячков Вайтомо (Новая Зеландия)Узкий тоннель в скалистой пещере (Малайзия)Фантастический тоннель в синем кристалле ледяной пещеры ледника Соульхеймажкютль, ИсландияПрекрасный вид из пещеры на водопад в тропических лесах Национального парка Кхао Яй (Тайланд)Прекрасные причудливые формы мраморной пещеры в Чили (Патагония)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Парк Гауди в БарселонеЗимний пейзаж в ШвейцарииОбезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Мост через реку №2Река в лесу №5Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмами
Смотреть все