8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Интерьер готической церкви (1641 г.) Дирк ван Делен

Aртикул 83071D Дирк ван Делен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Интерьер готической церкви (1641 г.)" Дирк ван Делен по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Интерьер готической церкви (1641 г.)" Дирк ван Делен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Интерьер готической церкви (1641 г.)" Дирк ван Делен станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дирк ван Делен

Пять дам в интерьере (ок. 1630 - ок. 1652)Иконоборчество в церкви (1630 г.)Исцеление Христово у купальни Вифезда (1637)Галерея дворца с орнаментальной архитектурой и колоннами (1630 - 1632)Семичастная декоративная последовательность (1630 - 1632)Интерьер с дамами и кавалерами (1629 г.)Галантная сцена во дворце (1630–1636)Семичастная декоративная последовательность; Галерея (1630 - 1632)Изысканная компания, обедающая в интерьере (1631)
Смотреть все

Тематика: Церкви

Московский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Над вечным покоемСердце России (Heart of Russia)СоловкиНебесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Русская зима (The Russian Winter)Основание Москвы (The base of Moscow)Торжок (Torgok)
Смотреть все

Тематика: Колонны

Римское каприччио: Колизей и другие памятникиДревний Капитолий Итальянский дворик №40Классические капители греческих колоннРоман Каприччио: Пантеон и другие памятникиКартинная галерея с видами современного РимаФрагмент древнего священного храма Ангкор-Ват в КамбоджеПоклонение пастухов; verso: эскизыАрхитектура (1912)
Смотреть все

Тематика: Интерьер

Гостиная с роялем и каминомЛожь,Вид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраКрасный диван в белой комнатеРоскошный белый интерьер комнаты в стиле арт-деко с большим окном и телескопомПотолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелейАлиса в студии Шиннекок (В студии)Женщина у окнаВинтажный бильярдный стол с кием и бильярдными шарами в стильном интерьере
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все