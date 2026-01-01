8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Космонавт на другой планете

Aртикул 103980D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Космонавт на другой планете"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Космонавт на другой планете" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Космонавт на другой планете" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Космос

Иллюминатор космического корабляДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериКосмическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтЧёрный кот сидит на сиреневой Луне и любуется звёздным небомВид Земли из космосаГалактикаЗвездная пыльКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатора
Смотреть все

Тематика: Космонавты

Космическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатораКосмонавт в лодочке ловит рыбу в открытом космосеБык и космонавтКосмонавт №23 собаки космонавтаТри космонавтаМужчины в шлемах
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все