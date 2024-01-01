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Альфред Томпсон Бришер
Картины Альфред Томпсон Бришер
Вдоль побережья штата Мэн (1885 г.)
арт. 57356C
43 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1250
Вдоль реки Гудзон (1872 г.)
арт. 57355C
31 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1130
Весна (1861-1897)
арт. 57354C
20 см х 26 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1070
Вид на побережье
арт. 57353B
26 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1070
Гранд Манан (около 1888 г.)
арт. 57352B
43 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1250
Две дамы в веселой посуде
арт. 57351C
20 см х 27 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1080
Закат на побережье (1880 г.)
арт. 57350C
45 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1270
Закат, залив Шиннекок (1861-1897)
арт. 57349C
29 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1100
Зима в штате Мэн (1887)
арт. 57348C
29 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1100
Касл-Рок, Марблхед (1878 г.)
арт. 57347C
38 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1200
Касл-Рок, Наант, Массачусетс
арт. 57346B
39 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1210
Морской пейзаж (1861-1897)
арт. 57345B
40 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1220
Морской пейзаж (Вид возле Ньюпорта, Род-Айленд, недалеко от Бристоля, Род-Айленд) (ок. 1885 г.)
арт. 57344C
43 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1250
Морской пейзаж (ок. 1895 г.)
арт. 57343C
41 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1230
Морской пейзаж, выброшенная на берег лодки (на берегу пляжа Солсбери) (1872)
арт. 57342C
20 см х 24 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1050
Морской пейзаж
арт. 57341C
36 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1180
На лугах Старого Ньюберипорта (1873 г.)
арт. 57340C
41 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1230
На побережье (около 1890 г.)
арт. 57339B
42 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1240
Наррагансетт Бэй
арт. 57338C
43 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1250
Норт-Конвей, Нью-Гэмпшир (ок. 1858 г.)
арт. 57337C
37 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1190
Ньюпорт-Бич (1872 г.)
арт. 57336C
40 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1220
Осень (1861-1897)
арт. 57335C
20 см х 25 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1060
Отраженные камыши (ок. 1875 г.)
арт. 57333C
29 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1100
Паруса на закате
арт. 57332C
28 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1090
Пляж и залив с парусниками
арт. 57331B
36 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1180
Побережье Новой Англии (ок. 1890 г.)
арт. 57330C
44 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1260
Поздняя осень в Белых горах (1861-1897)
арт. 57329C
41 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1230
Поздняя осень, река Сако (1861-1897)
арт. 57328C
31 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1130
Полдень у океана
арт. 57327C
45 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1270
Послеобеденный серфинг
арт. 57326C
44 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1260
Пунт на реке
арт. 57325C
29 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1100
Разбивающиеся волны (около 1882 г.)
арт. 57324C
34 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1160
Разбивающиеся волны
арт. 57323C
42 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1240
Ранняя осень на Эсопус-Крик (1861–1897)
арт. 57322C
41 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1230
Сумерки в условиях войны (1865 г.)
арт. 57321C
43 см х 20 см
Альфред Томпсон Бришер
Цена от
1250
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