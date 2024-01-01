Картины Альма-Тадема Лоуренс

Сэр Лоуренс Альма-Тадема (1836-1912) — британский художник нидерландского происхождения, писавший в основном на исторические темы, также создавал театральные постановки.

Большое место в его творчестве занимает тема Древнего Рима, где он с высокой точностью изображает вооружение, одежды, занятия, архитектуру, ритуалы. Со временем художник обратил свое внимание на жанр автопортрета, а также эротические и сентиментальные композиции.

Среди его знаменитых работ «Посвящение Вакху», «В саду роз», «Не знающие соперниц», «Сапфо и Алкей», «Больше не спрашивайте меня», «»Праздник урожая, «Любимый поэт» и другие. Вы можете купить репродукции картин Лоуренса Альмы-Тадемы в интернет-магазине Дас Арт.



