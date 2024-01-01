Джованни Больдини (1842-1931) — итальянский живописец, один из знаменитейших портретистов конца 19 — начала 20 века. Бытует мнение, что многие художественные школы пошли от него, так он первым упростил линии и плоскости.

Мастер учился во флорентийской Академии художеств и весьма преуспел в создании портретов светских львов и утонченных красавиц. После поездки в Париж и знакомства с манерой Эдуарда Мане и поездки в Лондон и знакомства с мастерством Гейнсборо Больдини выработал собственный стремительный стиль изображения. Он избрал красочный стиль и необычные динамичные позы своих героев, рисовал деятелей искусства, но при этом в его наследии есть и замечательные пейзажи.

Среди его известных картин «Сара Бернар», «Джузеппе Верди», «Лина Кавальери», «Марта Бибеску», «Утреннее письмо», «Портрет Медичи», «В поле», «Осенний пейзаж с деревьями» и другие. Вы можете купить картины Больдини Джованни маслом в интернет-магазине Дас Арт.