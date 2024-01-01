Картины Брейгель Ян Старший

Ян Брейгель Старший (1568-1625) — южнонидерландский художник, один из представителей династии Брейгелей.

В своем наследии мастер оставил множество чудесных пейзажей с маленькими фигурками людей. Он писал и на библейские, мифологические темы, создавал натюрморты с мельчайшей прорисовкой деталей и тончайшими переходами цветов. Он любил изображать цветы и, имея доступ в оранжереи с редчайшими экземплярами, всегда писал с натуры.

Среди известных картин художника «Букет», «Четыре элемента и пять чувств», «Ной собирает животных для ковчега», «Деревенская ярмарка», «Крещение Господне» и другие. Вы можете приобрести репродукции картин Брейгеля Яна Старшего маслом в интернет-магазине Дас Арт.