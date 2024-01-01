Картины Кайботт Гюстав

Гюстав Кайботт (1848-1894) — французский художник и коллекционер, представитель импрессионизма, один из основателей филателии.

Мастер писал в стиле реализма и хотел воссоздавать реальность именно такой, какая она есть и такой, какой он ее видит, придавая ей тем самым оттенок драматичности. Он любил писать семейные сцены, интерьеры, пейзажи, очень много холстов посвятил Парижу. За незамысловатые сюжеты и намерено глубокую перспективу картины часто критиковались. А вот наклонная поверхность, которую можно увидеть на многих полотнах автора, является его характерной чертой, возникшая по-видимому под влиянием японской графики и фотографии.

Среди известных картин мастера «Паркетчики», «Крыши под снегом», «Мужчина в ванной», «Дождливый день в Батиньольском квартале», «Мост Европы», «Фрукты на лотке», «Апельсиновые деревья» и другие. Вы можете приобрести репродукции картины художника Кайботта Гюстава маслом в интернет-магазине Дас Арт.