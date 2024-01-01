Картины Дрейпер Герберт Джеймс

Герберт Джеймс Дрейпер (1863-1920) — английский художник, последователь прерафаэлитов, широко известный своими женскими образами, заимствованными из мифологии и литературы, нимфами, русалками, водяными девами и др.

Закончил Королевскую Академию искусств, ездил в обучающие поездки, где получил опыт и вдохновение. Первый успех и медаль ему принесла работа «Морская Дева». С этого года начинается расцвет творчества и широкая популярность автора. Его произведения светлые, яркие и мастерски прорисованные.

Среди популярных работ мхудожника «Ворота Рассвета», «Плач по Икару», «Водная нимфа», «Тристан и Изольда», «Одиссей и сирены», «Ариадна», «Ламия» и другие. Вы можете приобрести репродукции картин Дрейпера Герберта Джеймса маслом в интернет-магазине Дас Арт.