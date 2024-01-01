Картины Вальдмюллер Фердинанд Георг

Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793-1865) — один из известнейших австрийских художников первой половины 19 века, отличный пейзажист, портретист и мастер жанровых картин, известный также и идиллическими сценками Вены домартовского периода. В творческом наследии художника около 1200 полотен.

Он обращает всегда особое внимание на детали, часто работает над изображением детей и стариков, которые впрочем производят несколько переигранное впечатление. В портретах автор передает мельчайшие черты лица и при этом умудряется показать характер модели, используя самые разные краски.

Среди известных картин художника «Ожидаемая», «Дети», «У монастырских ворот», «Материнское наставление», «Дети в окне», «Возрождение новой жизни», «Портрет Тьери», «Старые вязы в Пратере» и другие. Вы можете приобрести репродукции картин Вальдмюллера Фердинанда Георга маслом в интернет-магазине Дас Арт.