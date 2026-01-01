8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Прерванное паломничество (Больной Паломник) Вальдмюллер Фердинанд Георг

Aртикул 425841D Вальдмюллер Фердинанд Георг
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Прерванное паломничество (Больной Паломник)" Вальдмюллер Фердинанд Георг по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Прерванное паломничество (Больной Паломник)" Вальдмюллер Фердинанд Георг можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Прерванное паломничество (Больной Паломник)" Вальдмюллер Фердинанд Георг станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Вальдмюллер Фердинанд Георг

