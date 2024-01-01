Картины Жером Жан-Леон

Жан-Леон Жером (1824-1904) — французский художник, живописец и скульптор, представитель академизма. Ближе к концу жизни выступал против импрессионистов.

Мастер писал картины на различные темы, но по большей степени изображал быт античного мира и Востока. Первая работа, которая обратила на себя внимание публики, это «Молодые греки забавляются петушиным боем» и «Анакреон, заставляющий плясать Бахуса и Амура».

Все работы этого мастера отмечены безусловно прекрасной и изящной передачей особенностей климата и местности, бытовой обстановки. Все его рисунки безукоризненно правильные, проработаны в мельчайших подробностях. Произведения мастера хранятся в крупных музеях по всему миру.

Среди известных картин художника «Серое преосвященство», «Мусульманский монах у дверей мечети», «Рынок невольников», «Фрина перед ареопагом», «На продажу», «Смерть Цезаря», «Полифем» и другие. Вы можете приобрести репродукции картин Жерома Жана-Леона маслом в интернет-магазине Дас Арт.