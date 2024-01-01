Картины Джотто ди Бондоне

Джотто ди Бондоне (1266-1337) — итальянский художник и архитектор, основоположник эпохи Проторенессанса, одна из ключевых фигур в истории западного искусства.

Считается, что мастер смог преодолеть стиль иконописи и превратил изображения из плоских в трехмерные, объемные. Для ранних работ характерны яркий свет и прорисовка деталей, удивительное чувство линии и красоты, четкое владение красками, позволявшее достигать необычайных эффектов за счет полутонов.

Среди известных полотен автора «Поцелуй Иуды», «Введение во храм», «Бегство в Египет», «Поклонение волхвов», «Благословение Анны»., «Чудо с источником» и другие. Вы можете заказать репродукции картин художника Джотто ди Бондоне маслом в интернет-магазине Дас Арт.