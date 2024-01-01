Картины Джованни Санти

Джованни Санти (1435-1494) — итальянский живописец и декоратор, отец Рафаэля Санти.

Учился рисованию у Пьеро делла Франческа. Считается одним из представителей умбрийской школы, придворным художником герцога Урбино Федерико де Монтефельтро. Занимался в основном религиозной живописью, создал несколько алтарных картин.

Среди известных картин художника «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», «Апостол», «Музы Эрато», «Святой Рох», «Христос с двумя ангелами» и другие. Они находятся в лучших музеях мира, а приобрести репродукции картины художника Джованни Санти маслом вы можете в интернет-магазине Дас Арт.