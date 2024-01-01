Картины Годвард Джон Уильям

Джон Уильям Годвард (1861-1922) — английский художник-неоклассицист, причислявшийся к Мраморной школе, хотя его творчество в широком смысле больше соответствует викторианскому академизму.

Подавляющее большинство работ мастера изображает женщин в античных образах на фоне мраморных террас и растений. Для своего времени художник был не на волне новых течений и не получил широкого признания. Однако через 50 лет после его самоубийства произведения стали цениться коллекционерами и привлекать критиков.

Среди известных работ художника «Дора», «Кольцо», «В ожидании процессии», «Эрато и ее лира», «Кампаспа», «Венера, подвязывающая волосы», «Размышление» и другие. Вы можете приобрести репродукции картин художника Годварда Джона Уильяма маслом в интернет-магазине Дас Арт.