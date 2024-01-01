Картины Лейтон Фредерик

Барон Фредерик Лейтон (1830-1896) — английский художник, представитель викторианского академизма, близкий к прерафаэлитам.

Начинает писать очень рано, учится в Берлине, а затем во Флоренции. Путешествует и рано начинает участвовать в выставках, где публика хорошо принимает его полотна. После поездки в Африку и Азию в творчестве мастера появляются восточные мотивы. Писал Лейтон и на жизненны темы, использовал и индустриальные мотивы, но в большей степени он любил античные и исторические темы и изображал обнаженных женщин, сопровождая холсты сентиментальными подробностями.

Среди известных произведений автора «Пылающий июнь», «В саду Гесперид», «Дедал и Икар», «Биондина», «Девушка, кормящая павлинов», «Идиллия», «Персей на Пегасе спешит на спасение Андромеды», «Вышивание знамени» и другие. Вы можете приобрести репродукции картин художника Лейтона Фредерика маслом в интернет-магазине Дас Арт.