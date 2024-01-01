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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
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Лотто Лоренцо
Картины Лотто Лоренцо
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Воскрешение Лазаря
арт. 406125D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Святое Семейство с Донатриксом в образе Святой Екатерины Александрийской
арт. 406124D
Лотто Лоренцо
Цена от
1080
Аллегория целомудрия
арт. 406123D
Лотто Лоренцо
Цена от
1060
Голова бородатого мужчины
арт. 406122D
Лотто Лоренцо
Цена от
1060
Богоматерь с младенцем и святыми Иеронимом и Николаем Толентино
арт. 406121D
Лотто Лоренцо
Цена от
1050
Мадонна с Младенцем, увенчанная ангелами
арт. 406120D
Лотто Лоренцо
Цена от
1060
Ангел с глобусом и скипетром
арт. 406119D
Лотто Лоренцо
Цена от
1580
1490
Мадонна с младенцем и святым мучеником
арт. 406118D
Лотто Лоренцо
Цена от
1130
Портрет мужчины и женщины, сидящих за столом
арт. 406117D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Портрет молодого человека
арт. 406116D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Мадонна с младенцем и двумя донорами
арт. 406114D
Лотто Лоренцо
Цена от
1080
Святой Мартин делит свой плащ с нищим
арт. 406113D
Лотто Лоренцо
Цена от
1100
Дал отцу
арт. 406112D
Лотто Лоренцо
Цена от
1250
Джованни Агостино делла Торре и его сын Никколо
арт. 406111D
Лотто Лоренцо
Цена от
1060
Спящий Аполлон и Музы со Славой
арт. 406110D
Лотто Лоренцо
Цена от
1150
Аллегория добродетели и порока
арт. 406109D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Святой Иероним Кающийся
арт. 406108D
Лотто Лоренцо
Цена от
1060
Мадонна с младенцем и святыми Екатериной и Фомой (sacra conversazione)
арт. 406107D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Брат Анджело Ферретти в роли мученика святого Петра
арт. 406106D
Лотто Лоренцо
Цена от
1080
Аллегория целомудрия
арт. 406105D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Портрет Джованни делла Вольта с женой и детьми
арт. 406104D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Поклонение пастухов
арт. 406103D
Лотто Лоренцо
Цена от
1040
Брат Грегорио Бело из Виченцы
арт. 406102D
Лотто Лоренцо
Цена от
1060
Андреа Одони (1488-1545)
арт. 406101D
Лотто Лоренцо
Цена от
1030
Портрет женщины вдохновленный Лукрецией
арт. 406100D
Лотто Лоренцо
Цена от
1040
Портрет Бернардо де Росси
арт. 406099D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Христос прощается с Марией (Christ's Farewell to Maria)
арт. 62078D
Лотто Лоренцо
Цена от
1050
Святые (Saints)
арт. 62077C
Лотто Лоренцо
Цена от
1050
Святые (Saints)
арт. 62076D
Лотто Лоренцо
Цена от
1030
Рождение Христа (Christi Geburt)
арт. 62075D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Св. Иероним в пустыне (St. Jerome in the Desert)
арт. 62074D
Лотто Лоренцо
Цена от
1070
Мадонна на троне с ангелами и святыми (Madonna Enthroned with Angels and Saints)
арт. 62073C
Лотто Лоренцо
Цена от
1140
Милостыня святого Антония (Alms of Saint Antoninus)
арт. 62072B
Лотто Лоренцо
Цена от
1100
Благословение Сент-Клэр (Blessing of St. Clare)
арт. 62071B
Лотто Лоренцо
Цена от
1040
Святая Клэр (Hl. Klara)
арт. 62069D
Лотто Лоренцо
Цена от
1050
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