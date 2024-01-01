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Пильман Жан-Батист
Картины Пильман Жан-Батист
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Дизайн с цветами и украшениями рокайля
арт. 406218D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1170
Орнаментальный дизайн от «Новый набор китайских арабских тетрадей для дизайнеров и художников», № 1, Inventes и рисунки Жана Пиллемента. Могилы Анны Аллен.
арт. 406217D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Титульный лист, Табличка 1, из «Нового набора китайских тетрадей для использования дизайнерами и художниками», № 2, придуманного и нарисованного Жаном Пиллеманом. Могилы Анны Аллен.
арт. 406216D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Орнаментальный дизайн от «Новый набор китайских тетрадей для дизайнеров и художников» № 3, «Изобретения» и рисунки Жана Пиллемента. Могилы Анны Аллен.
арт. 406215D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Орнаментальный дизайн от «Новый набор китайских тетрадей для дизайнеров и художников» № 3, «Изобретения» и рисунки Жана Пиллемента. Могилы Анны Аллен.
арт. 406214D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Орнаментальный дизайн от «Новый набор китайских тетрадей для дизайнеров и художников» № 3, изобретенный и нарисованный Жаном Пиллеманом. Выгравированы Анной Аллен.
арт. 406213D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Изучение дерева
арт. 406212D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1130
Пейзаж с руинами
арт. 406211D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Коровы и коза в пейзаже
арт. 406210D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Титульный лист для новой сюиты китайских арабесок
арт. 406209D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Китайская фантазия с фигуристами и экзотической фигурой на ледяной лодке
арт. 406208D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1110
Прачка у ручья
арт. 406207D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1130
Китайская арабеска с обезьяной
арт. 406206D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Радости зимы
арт. 406205D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1070
Морское побережье с пастухами и руинами на заднем плане
арт. 406204D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1130
Деревья
арт. 406203D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1010
Декоративная фантазия с экзотическими фигурами в доме на дереве
арт. 406202D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1110
Китайская серия из нового набора китайских тетрадей для рисования
арт. 406201D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Титульный лист, Табличка 1 из «Нового набора китайских тетрадей для дизайнеров и художников» № 3, изобретенного и нарисованного Жаном Пиллеманом.
арт. 406200D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1100
Удовольствия лета
арт. 406199D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1070
Пейзаж с сидящим пастухом и собакой
арт. 406198D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1140
Китайская фантазия
арт. 406197D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1070
Панель (мебельная ткань)
арт. 406196D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1170
Цветочные ветки, из "Коллекции разных фантазийных цветов по-китайски"
арт. 406195D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1070
Китайские дома и фигуры. Сюита из шести принтов. I. Инв. Ф. А. Aveline sc. Лондон от I. Pillement, парижский шез Басан
арт. 406194D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1060
Дизайн для Фэнтези Ветки Цветов
арт. 406193D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1010
Орнамент от Nouvelle Suite de Fleurs Idéale
арт. 406192D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Цветы
арт. 406191D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Ветвь сказочного дерева
арт. 406190D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1060
Орнамент от Nouvelle Suite de Fleurs Idéale
арт. 406188D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Сельское жилье в лесистой местности
арт. 406187D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1160
Титульный лист для «Нового костюма идеальных цветочных тетрадей» № 3
арт. 406186D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
Титульная страница для " новые идеальные цветочные тетради"
арт. 406185D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1100
Цветочные ветви от "Китайской Цветочной Коллекции"
арт. 406184D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1070
Титульный лист для "Нового костюма идеальных цветочных тетрадей" № 2
арт. 406183D
Пильман Жан-Батист
Цена от
1090
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