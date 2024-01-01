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8 (495) 648-66-46
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Репродукции художников
Жорж Вальмье
Картины Жорж Вальмье
Натюрморт перед окном 2 (1925)
арт. 82198C
20 см х 28 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 090
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Ваза с цветами (1922)
арт. 82137B
20 см х 32 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 140
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Горшок с цветами (1922)
арт. 82130C
20 см х 27 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Геометрический натюрморт II (1920)
арт. 82131B
26 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 070
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Время 2 (1929)
арт. 82132B
20 см х 29 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 100
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Время (1929)
арт. 82133D
66 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 580
1 490
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Волы в горе (1922)
арт. 82134D
27 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Волы в горах (1927)
арт. 82135D
27 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Ваза с цветами
арт. 82136C
20 см х 26 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 070
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Букет цветов (1930)
арт. 82138D
20 см х 35 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 170
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Без названия (Этюд декоративных мотивов) (1930)
арт. 82139C
20 см х 27 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Без названия (1929)
арт. 82140D
65 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 520
1 480
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Автопортрет (1911-13)
арт. 82141D
20 см х 29 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 100
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Абстрактная композиция (Femme Couchée) (1931)
арт. 82142C
26 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 070
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Коллекции декора и цветов, табл. 09 (1930 г.)
арт. 82143C
20 см х 24 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 050
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Коллекции декора и цветов, табл. 08 (1930 г.)
арт. 82144C
20 см х 24 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 050
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Коллекции декора и цветов, табл. 07 (1930 г.)
арт. 82145C
20 см х 24 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 050
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Коллекции декора и цветов, табл. 06 (1930 г.)
арт. 82146D
20 см х 24 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 050
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Коллекции декора и цветов, табл. 05 (1930 г.)
арт. 82147D
20 см х 24 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 050
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Коллекции декора и цветов, табл. 04 (1930 г.)
арт. 82148D
20 см х 24 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 050
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Коллекции декора и цветов, табл. 03 (1930 г.)
арт. 82149D
20 см х 24 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 050
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Ева (1930)
арт. 82150D
20 см х 25 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 060
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Деревня (1924)
арт. 82151D
20 см х 27 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Деревенская ярмарка (1925)
арт. 82152D
26 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 070
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Горшок с цветами (1922)
арт. 82153C
20 см х 31 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 130
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Геометрический натюрморт II (1920)
арт. 82154A
20 см х 22 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 030
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Кубистическая композиция (1920)
арт. 82155B
20 см х 27 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Композиция, декоративный мотив (около 1925-1930 гг.)
арт. 82156C
20 см х 26 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 070
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Композиция с цветами (1924)
арт. 82157B
25 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 060
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Композиция 2(1921)
арт. 82158C
20 см х 27 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Композиция (№ 7888) (ок. 1922–23)
арт. 82159C
20 см х 28 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 090
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Композиция (Étude Pour Un Motifs Décoratif) (1926)
арт. 82160C
27 см х 20 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Композиция (1923)
арт. 82161C
20 см х 27 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Композиция (1921)
арт. 82162C
20 см х 27 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 080
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Коллекция декора и цветов Pl.02 (1930)
арт. 82163C
20 см х 24 см
Жорж Вальмье
Цена от
1 050
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