Картины Киев | Репродукции картин художников Киев

Прекрасен ты, мой Киев! Редкая птица долетит до середины твоего Днепра, по меткому выражению Гоголя. Удивительны белостенные храмы твои, златоголовые купола, маленький Крещатик, тихие улочки, площадь Независимости. Ты поразителен, Киев! Ласкает тишиной твой Мариинский парк и обители Киево-Печерской лавры, кружит голову Андреевский спуск, а Театр кукол — словно музыкальная шкатулка из детства!

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