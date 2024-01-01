Картины Оливки | Репродукции картин художников Оливки

Если в очередной раз попробовав оливки, вы поняли, что они все-таки неплохи, то с этого момента ваше детство кончилось. Это, конечно, шутка, но поклонники и противники оливок никогда не заканчивают свои споры.

Из плодов оливкового дерева, которое, кстати, в дикой природе вообще не встречается, а культивируется сугубо человеком, производится также ценное, богатое витаминами и микроэлементами масло, применяемое в приготовлении пищи как компонент косметики. Кроме того, из древесины делают мебель, а настой из коры способствует нормализации кровяного давления.

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