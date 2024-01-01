Картины Пароходы | Репродукции картин художников Пароходы

Суда, оснащенные паровой машиной в качестве двигателя, используются для перевозки пассажиров. Само слово «пароход» ввел в употребление П.И. Рикорд в 1815 году во время участия в плавании первого русского парохода. Это достаточно легкие, красивые суда, которые весело и легко рассекают волны. Купить картины с пароходами вы можете в интернет-магазине Дас Арт. Это чудесные фотографии, в том числе и ретро, которые отлично смогут украсить ваш интерьер.