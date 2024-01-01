Картины Вертолеты | Репродукции картин художников Вертолеты

Этот винтокрылый летательный аппарат обладает высокой маневренностью и способностью взлетать с места. Первые предпосылки создания подобного летательного устройства прослеживаются еще в Китае около 400 до н.э. Подобные идеи создания аппарата высказывал Леонардо да Винчи и Ломоносов. Большой вклад в развитие вертолетостроения сделали в нашей стране, в частности, Сикорский, Братухин, Черемухин, Миль и другие. Купить картины вертолетов вы можете в интернет-магазине Дас Арт.