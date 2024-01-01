Картины Клевер | Репродукции картин художников Клевер

Необычные растения с красивыми листами и сладкими цветами (да ладно, вы же тоже их пробовали!) мы знаем с детства. Трилистник является символом Ирландии, восходя к Святому Патрику, а четырехлистник — символом удачи, но найти его очень сложно. Цветки можно увидеть на государственном гербе Белоруссии.

С помощью клевера можно предсказывать погоду: перед дождем или бурей они становятся прямыми и сближаются. Купить картины клевера вы можете в интернет-магазине Дас Арт.