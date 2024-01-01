Картины маслом Сингапур

Это город-государство, расположенное на островах в Юго-Восточной Азии, название которого в переводе означает «город льва». Здесь встречаются и дружно живут несколько культур, царит свобода вероисповедания, поэтому можно увидеть так много всевозможных храмов, удивительной скульптуры и архитектуры. Местный символ Мерлайон — полурыба-полулев, который является воплощением силы и бесстрашия, а также подчеркивает особые отношения Сингапура к морю.

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