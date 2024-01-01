Картины маслом Киев

Киев — столица Украины, город, чей возраст превышает 1000 лет! Здесь были заложены основы славянской государственности, отсюда «пошла русская земля». Город буквально на каждом шагу хранит свою историю в древнейших памятниках, например, Золотые ворота и Софийский собор, которые были построены еще при Ярославе Мудром, Киево-Печерская лавра, заложенная в то же время почти тысячелетие назад.

Бесконечно прекрасен Крещатик, блестит куполами Михайловский Златоверхий монастырь, словно большая черепаха лежит Театр оперы и балета, хранит тайны своего создателя Дом с химерами, прекрасный Мариинский дворец, Владимирский собор, Андреевская церковь.

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