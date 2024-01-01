Картины маслом Лос Анджелес

Город Ангелов один из самых известных и крупнейших населенных пунктов в США, один из мировых центров киноиндустрии, музыки, телевидения и компьютерных игр. Это настоящая столица развлечений, где сконцентрировано огромное количество развлекательных заведений, это город, подаривший мировой культуре огромное количество музыкантов и музыкальных направлений. Здесь начинали свою историю The Doors, The Beach Boys, Metallica, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers и многие другие. Здесь расположен Голливуд — мировой центр кинематографии и знаменитая аллея славы, бульвар Уилшир, Чайнатаун, знаменитый зоопарк и многое другое.

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