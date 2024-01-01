Картины маслом США

Соединенные Штаты Америки — крупное государство, расположенного в Северной Америке, крупный политический, экономический и военный игрок, которое немногим больше 200 лет назад отстояло свою право на независимость от Британии. За это время страна смогла накопить вооруженную мощь, создать крупные города и памятники архитектуры, известные во всем мире. Такие символы страны как статуя Свободы (правда, подаренная французами), мост Золотые ворота, печально известные башни Всемирного торгового центра, Собор Святого Патрика, Голливуд легко узнаваемы. А литераторы, музыканты и артисты имеют поклонников далеко за пределами родных штатов.

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