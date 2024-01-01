8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Поп-арт Нью-Йорке

Aртикул 11186355976D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Поп-арт Нью-Йорке "  по цене от 7320 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Поп-арт Нью-Йорке " можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Нью-Йорк

Мост (Bridge) №22Обед на вершине небоскребаБруклинский мостНочной Нью-Йорк (Night New York) №3Ночной Нью-Йорк (Night New York)Нью-Йорк (New York) №23Нью-Йорк на закате (New York at sunset)Нью-Йорк (New York) №15Нью-Йорк №97
Смотреть все

Стиль: Поп-арт

Мэрилин Монро в стиле УорхолаДжокерМайкл ДжорданПоп арт людиОдри Хепберн (Audrey Hepburn )Енот в очкахРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Собака в стиле поп-артМопс в стиле поп арт
Смотреть все