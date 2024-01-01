Картины маслом Нью-Йорк

Это один из крупных городов США и один из крупнейших городов мира, который был основан первыми колонистами в 17 веке и тогда носил название Новый Амстердам. Это один из важнейших исторических, политических, культурных и информационных центров мира. Здесь расположены всемирно известные небоскребы: Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг, Рокфеллеровский центр, Вулворт-билдинг, известнейшие музеи, даже легендарные отели. Не будем забывать и о известнейшем Центрально парке, который является любимым местом отдыха и показан во многих фильмах.

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