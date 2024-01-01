Постеры США

За свою отнюдь не долгую историю Соединенные Штаты Америки стали одной из самых развитых стран, обрели множество культурных символов, известных во всем мире, например, Статую Свободы, Ниагарский водопад, Бродвей, Манхеттен, Нью-Йорк, Голливуд, премию «Оскар». Здесь родилось множество музыкальных направлений, великих актеров, музыкантов, литераторов, киношедевров.





Постеры Америки — это изображения и головокружительных красочных небоскребов, мостов, природных чудес, а также рекламных плакатов, которые были популярны в середине прошлого века, да и сейчас не теряют своей прелести у любителей стиля ретро.





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