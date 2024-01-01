Постеры Сан-Франциско

Помните песню «Это Сан-Франциско — город в стиле диско»? Это как раз о том самом местечке, где раскинулся удивительный красный мост «Золотые ворота» и где была расположена одна из самых известных тюрем Алькатрас, и где в Силиконовой долине сейчас вынашиваются самые крутые проекты, — о Фриско.





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