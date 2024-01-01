Картины маслом Сан-Франциско

Это один из крупных городов США, который притягивает туристов со всего света. Он известен своими холодными, плотными туманами, изысканной архитектурой и достаточно крутыми улицами с холмами. Один из его символов и очень узнаваемый объект во всех США — мост Золотые ворота и также у всех на слуху остров Алькатрас с одноименной бывшей тюрьмой и башня Койт. Купить картину маслом Сан-Франциско вы можете в интернет-магазине Дас Арт.