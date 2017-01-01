Республика Перу — южноамериканское государство, первые упоминания о котором встречаются в 16 веке. Это земля чудес и загадок, где когда-то развивались древние цивилизации, оставившие после себя фантастические храмы Мачу-Пикчу, оборудованные доисторические обсерватории, геометрические узоры на плато Наска. Богата земля и природными красотами, чего стоит только одно горное озеро Титикака, принадлежавшее когда-то океану с уникальной морской фауной и удивительными подводными мостовыми и архитектурой, созданными когда-то человеком. Купить картины маслом Перу вы можете в интернет-магазине Дас Арт.