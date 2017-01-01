8 (495) 648-66-46

Постеры Перу

Когда кто-то упоминает об этой стране, перед глазами сразу встает удивительная картина города древних инков — Мачу-Пикчу. А между тем, не только он окутан загадками и тайнами, которые не дают покоя уже не одно столетие, но и город-калейдоскоп Лима, столица инков Куско, мистические линии Неска. Здесь не один древний индейский город, озеро Титикака, глубочайшие каньоны, непроходимые джунгли, бурлящая Амазонка и, конечно, милейшие альпаки и ламы.

Постеры Перу показывают фантастически красивые, сказочные пейзажи страны, которыми вы можете украсить любые интерьеры.

Развернуть
КАТАЛОГ
ФИЛЬТР
ВИД
Перу
Перу
арт. 46915C
Цена от
1110

Не нашли подходящее?

Оперативно найдём или создадим картину