Когда кто-то упоминает об этой стране, перед глазами сразу встает удивительная картина города древних инков — Мачу-Пикчу. А между тем, не только он окутан загадками и тайнами, которые не дают покоя уже не одно столетие, но и город-калейдоскоп Лима, столица инков Куско, мистические линии Неска. Здесь не один древний индейский город, озеро Титикака, глубочайшие каньоны, непроходимые джунгли, бурлящая Амазонка и, конечно, милейшие альпаки и ламы.

Постеры Перу показывают фантастически красивые, сказочные пейзажи страны, которыми вы можете украсить любые интерьеры.