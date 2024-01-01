Картины маслом Модернизм

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
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сб 12-17, вс выходной
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Модернизм
Красное дерево (1910)
арт. 82476B
20 см х 23 см
Марсден Хартли
Цена от
6 250
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Голубой пейзаж (1942)
арт. 82487B
25 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Вальдес-Хиллз (1918)
арт. 82492D
33 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 360
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Белые берёзы (ок. 1908)
арт. 82494B
20 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 220
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Коллекция цифр, рисунков и букв, увиденных мною в начале войны в Берлине – Военный характер (ок. 1915 г.)
арт. 82477C
20 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 220
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Каучуковый завод (1920)
арт. 82478C
20 см х 25 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Картина № 48 (1913)
арт. 82479C
20 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 220
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Картина № 46 (между 1914 и 1915 гг.)
арт. 82480D
20 см х 25 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Картина № 8 (1912-13)
арт. 82481C
26 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 280
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Илиастер (Парацельс) (1932)
арт. 82482C
23 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 250
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Движение № 5, Дома Провинстауна (1916)
арт. 82484D
20 см х 25 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Грибы на синем фоне (1926)
арт. 82485D
23 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 250
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Гора Катадин (Мэн), осень (1939–40)
арт. 82486C
27 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 290
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Геометрическая фигура (1889 – 1943)
арт. 82488D
20 см х 25 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Воспоминания о Нью-Мексике № 8 (1923)
арт. 82489C
36 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 390
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Военные символы 1 (около 1913–14)
арт. 82490D
20 см х 26 см
Марсден Хартли
Цена от
6 280
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Белый цветок (около 1917 г.)
арт. 82493C
20 см х 27 см
Марсден Хартли
Цена от
6 290
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Банкет в тишине (1935 и 1936)
арт. 82496D
25 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Абстракция, синий, желтый и зеленый (около 1913 г.)
арт. 82497C
20 см х 26 см
Марсден Хартли
Цена от
6 280
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Абстракция (около 1914 г.)
арт. 82498C
20 см х 24 см
Марсден Хартли
Цена от
6 260
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Абстракция (1912-13)
арт. 82499C
20 см х 24 см
Марсден Хартли
Цена от
6 260
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Натюрморт (около 1920 г.)
арт. 82501D
20 см х 28 см
Марсден Хартли
Цена от
6 300
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Натюрморт (1929)
арт. 82503C
26 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 280
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Натюрморт (1910)
арт. 82504C
20 см х 27 см
Марсден Хартли
Цена от
6 290
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Морские призраки (1935)
арт. 82505C
20 см х 27 см
Марсден Хартли
Цена от
6 290
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Летнее морское окно (около 1939-40 гг.)
арт. 82506C
20 см х 26 см
Марсден Хартли
Цена от
6 280
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Холмы Нью-Мексико (1877–1943)
арт. 82509D
32 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 350
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Уставшие от правды (1940)
арт. 82510D
20 см х 26 см
Марсден Хартли
Цена от
6 280
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Движение, Бермудские острова (1916 г.)
арт. 82483D
20 см х 28 см
Марсден Хартли
Цена от
6 300
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Водопады Смелт-Брук (1937)
арт. 82491C
20 см х 25 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Без названия (Натюрморт) (1919)
арт. 82495D
20 см х 25 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Натюрморт № 2 (около 1921–23 гг.)
арт. 82500D
34 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 370
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Натюрморт (1932-1933)
арт. 82502C
24 см х 20 см
Марсден Хартли
Цена от
6 260
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Цветы в вазе
арт. 82507C
20 см х 25 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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Цветочная композиция (1916)
арт. 82508D
20 см х 25 см
Марсден Хартли
Цена от
6 270
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