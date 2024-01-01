Это самая южная из стран Скандинавии, имеет полуостровное положение и включает в себя несколько сот островов. Ее не зря называют жемчужиной, здесь каждого ждет удивительное наследие прошлого, старинные крепости и замки, пляжи, парки, озера, музеи и пряничные фермы.





Постеры Дания — это исторические события и современные реалии, красивейшие морские пейзажи, которые будут отлично смотреться с любым декором при правильно выбранном оформлении.