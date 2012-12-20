Постеры Швейцария

Это не только одна из самых богатых стран в мире, при упоминании которой в памяти встают образы наручных часов и супервкусного шоколада. Это родина скульптора Германа Галлера, живописцев Франца Герча, Иоганна Аберли, Даниэля Сперри и многих других. С этой страной связано множество и других широко известных личностей, литературных персонажей, музыкальных групп и их произведений.





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