Настоящие бразильские страсти мы наблюдали одно время в длиннющих, но интересных сериалах, которые снимают в этой стране. Там показывали и очень богатые районы, и фавелы — беднейшие кварталы с процветающей преступностью, статую Христа-Искупителя, раскинувшего руки над красивейшим Рио-де-Жанейро, расположенным у берега океана. Глядя на все это, так и хотелось купить белые брюки и рвануть на другой конец света, как мечтал изобретательный Остап Бендер.





Постеры Бразилия — это ожившая мечта, которая будет манить и заставлять мечтать о себе, это непередаваемая красота заливов, мостов.