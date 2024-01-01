Постеры чилийских художников на стену
Эта страна, вытянувшаяся узкой полосой вдоль запада Южной Америки. Она насчитывает не просто более тринадцати тысяч столетий, на ее территории можно найти не только высокие заснеженные горы, гейзеры, озера и вулканы, например, Рано-Рараку, Пуна-Пау, но и загадочные статуи острова Пасхи — Моаи, представляющие собой истуканов с человеческой головой и туловищем, достигающих длины до 20 метров.
Постеры Чили вы можете купить в нашем интернет-магазине с доставкой во все регионы нашей страны.
Развернуть