Постеры японских художников на стену

Можно множество раз побывать в Японии, увлекаться традиционной культурой, но так до конца и не понять Страну Восходящего Солнца. Что мы знаем о ней? Сумо, гейши, хокку, боевые искусства, томная неторопливость, присущая буквально всякому делу, аниме и, конечно, суши! Модульные картины в японском стиле помогают лишний раз прикоснуться к этой поразительной красоте — полет журавля на фоне закатного светила, тихие воды, цветение сакуры, иероглифы, графика, пагоды, девушки в кимоно, актеры театра кабуки, знаменитые вееры.

Вообще постеры в Японии один из утонченных видов искусств, который неотделим от каллиграфии, и оказал влияние на европейскую культуру 18 века, что отмечено в истории как японизм. Японские постеры подойдут под разные типы интерьера и заказать их вы можете в интернет-магазине Дас Арт.