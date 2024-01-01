Постеры Минимализм

Минимализм появился в 60-х годах в Нью-Йорке. В отличие от абстракционизма и поп-арта, он изображал реальные вещи, но в аскетичном ключе: в центре только объект, а все остальное не имеет смысла. Минимализм не использует приемы из других стилей и субъективизм - из-за своей самбытности он и стал так популярен.

Что отличает постеры в стиле минимализма в интерьере?

Минимализм прост и объективен, что отличает его родственных стилей, как сканди и поп-арт. Главная идея художника - показать предмет таким, какой он есть, без лишних деталей. Поэтому на минималистичных постерах обычно нет фона или он представлен простым градиентом.

Художники не ограничены в цветах, но часто минималисты предпочитают пастель или естественные неяркие тона. Это и делает стиль универсальным: постеры подойдут к классическому и современному интерьеру.

Характерная черта - почти полное отсутствие деталей. Минимализм сосредоточен на форме и образе, при этом изображение легко узнать.

Популярен и аскетичный минимализм: черно-белые рисунки или фотографии без деталей. В этом стиле рисуют даже портреты. Размеры постера редко превышает 26х40. Большие плакаты противоречат самой идее минимализма: ничего лишнего.

Современные минималисты отошли от живописи и все чаще используют фотографию. Для нового стиля характерны:





Постеры стали менее аскетичными, поэтому хорошо уживаются в интерьере хай-тек, сканди и даже ар-деко. При этом теней на фотографии также почти нет: изображение практически плоское, нет ощущения глубины и пространства.

Это связано с тем, что минималист передает картину без своего переосмысления: предмет изображается без украшений - его так увидят все. Одновременно с этим, постер содержит эмоции и социальный подтекст, выраженный простыми формами и геометрией.

Какие рисунки можно выбрать в стиле минимализм?

При бедности деталей, минимализм очень богат на сюжеты. Благодаря корням от поп-арта, конструктивизма и абстракционизма, в стиле часто используют:



