Постеры The Beatles

Даже те, кто никогда всерьез не увлекался рок-музыкой, знает имена Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа Хариссона — культовой ливерпульской четверки Битлз. Этот коллектив — настоящий прорыв, феномен, который повлиял не только на жанры своего времени, но и на всю культуру в целом, продолжая это делать до сих пор.

Это кумиры уже не одного поколения слушателей, создатели и исполнители без преувеличения вечных хитов «Yesterday» «Help!», «Ob-La-Di, Ob-La-Da» и многих других.

Постеры Beatles — это желанный подарок для любого фаната коллектива во все времена!