Постеры The Rolling Stones

Еще одна рок-группа, получившая грандиозную известность и завоевавшая любовь в мире, это The Rolling Stones. Кто не знает имен Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уотса и Рона Вуда, не может по праву называть себя любителем рока! Ведь это коллектив существует уже более 50 (!) лет и без него нельзя представить себе полноценной историю культуры 20 и уже 21 века.

Постеры Роллинг Стоунз такие же яркие и необычные как каждый участник этой сверхчетверки, как каждая их композиция. Они достойно украсят любое помещение и могут служить отличной мотивацией молодым талантам.