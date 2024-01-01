Постеры Бодибилдинг

Если на завтрак вы предпочитаете овсянку, на обед вареную куриную грудку и гречку, а на ужин — творог и салат, поздравляем, вы на пути к идеальному подкаченному телу! Вы можете не стремиться к стандартам выступающих спортсменов, но держать свое тело в тонусе просто обязаны. Правильное питание и регулярные тренировки — залог вашего здоровья и долголетия.

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