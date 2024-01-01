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Постеры Футбол

Это самый популярный и массовый вид спорта в мире! И лучшее доказательство этому огромные ревущие стадионы, толпы фанатов у телевизоров в каждой стране, сообщества болельщиков, различные чемпионаты, в частности, Европейские, Олимпийские, Мировые и еще мальчишки, гоняющие мяч в каждом дворе. Это, пожалуй, единственный вид спорта, в которой звание «Чемпиона Мира» ценится гораздо выше, чем Олимпийского!

Пеле, Кройф, Беккенбауэр, Платини, Марадона, Яшин, Бэнкс, Гарринчи, ван Бастен, Вальтер, - это далеко не полный список лучших игроков и вратарей столетия, но этих людей знает каждый болельщик и каждый из них своего рода бог! Купить постеры с футболистами вы можете в нашем интернет-магазине с доставкой по всей России.

Постеры на тему «Футбол» не просто отличный подарок настоящему фанату, а своего рода символ, который сразу расскажет о пристрастиях хозяина квартиры.

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Гол
Гол
арт. 76232D
Цена от
1110
Мяч
Мяч
арт. 40340D
Цена от
1110
Мяч
Мяч
арт. 40339D
Цена от
1110
Мяч
Мяч
арт. 40338D
Цена от
1070
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