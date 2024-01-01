Картины карате

Это название носит японская школа боевых искусств, система защиты и нападения, в которой контакт между соперниками снижен до минимума. Изначально это была система рукопашного боя, которая затем трансформировалась в искусство, благодаря показательным выступлениям, на которых мастера буквально в щепки разбивают доски, огромные куски льда и стопки кровельной черепицы.

Сегодня каратэ занимается достаточно большое количество человек, доводя до совершенства владение собственным телом. Постеры с каратистами — это то, что необходимо для небольших и крупных секций и спортивных центров, а также для дома всех, кто занимался и занимается этим видов боевого искусства.