Постеры Кенгуру

Кроме чудесного пушистого коалы символом Австралии является еще и кенгуру — животное с забавными мягкими ушками, которое быстро передвигается прыжками и переносит детенышей в специальной сумке. Забавно, но факт — символ страны используется и с целью добычи мяса и шкуры.

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