8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Лестница баухаус (Bauhaus Stairway) Шлеммер Оскар

Aртикул 62432D Шлеммер Оскар
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x29.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Лестница баухаус (Bauhaus Stairway)" Шлеммер Оскар по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Лестница баухаус (Bauhaus Stairway)" Шлеммер Оскар можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лестницы

Уютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиЛестница из сериала Касл (картина с лестницей)Спираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыЛестница откидывающая теньЛестница вверхЛестница ночью (Stairs at night)Красота геометрии в архитектуре - винтовая лестница в виде спирали ФибоначчиЧерно-белая лестницаБесконечная лестница (Endless staircase)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Всё в прошломДевочки вышиваютБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Стиль: Авангард

Над городомКорова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)День рождения (Birthday)Черный квадратКотятаЗа туалетом. АвтопортретСпящая девушка (Sleeping girl)МоскваЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйОхота на кабанаЛисток в круге №2Равновесие созидания (Balance of creation)Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все