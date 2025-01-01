8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Святые Аманд и Флорибер (Saints Amand and Floribert) Рубенс Питер Пауль

Aртикул 62740B Рубенс Питер Пауль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Святые Аманд и Флорибер (Saints Amand and Floribert)" Рубенс Питер Пауль по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Святые Аманд и Флорибер (Saints Amand and Floribert)" Рубенс Питер Пауль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рубенс Питер Пауль

Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Прометей прикованныйОхота на кабанаУжасы войны (The Horrors of War)Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Охота на львов ( A Lion Hunt)Демокрит и Гераклит (1603)
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеПервая дуэльВесна (1481-1482)Поцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Вавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Поцелуй ИудыСтрашный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку Варфоломею
Смотреть все